Брянские следователи возбудили дело о гибели двух подростков на карьере

Брянские следователи возбудили уголовное дело о гибели двух подростков на карьере. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Бежицкий межрайонный следственный отдел города Брянска накануне поступила информация на склоне песчаного карьера неподалёку от поселка Бытошь Дятьковского района тел двоих 15-летних юношей.

По предварительным данным, подростки ловили рыбу в водоеме. Они сделали подкоп в крутом склоне карьера. Из-за этого влажный песчаный грунт обвалился на детей.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.