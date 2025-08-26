Брянские следователи возбудили дело о наезде электросамоката на ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В соцсетях появилась информация о травмировании ребёнка в Брянске. 24 августа подросток на электросамокате врезался в женщину с дочерью. Девочке потребовалась помощь врачей.

Брянские следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.