Брянские следователи возбудили дело о нарушении использования сельхозземель в Дятьковском районе на 9 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. По версии следствия, с декабря 2021 года по апрель 2022 года на земельном участке, относящемся к категории земель сельскохозяйственного назначения, в Дятьковском районе добывали полезные ископаемые. Ущерб почвам превысил 9 млн рублей.

Преступление выявили работники Брянской природоохранной прокуратуры и Россельхознадзора. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.