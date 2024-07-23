Брянские следователи возбудили дело о хищении денег при установке камер фиксации нарушений ПДД

Брянские следователи возбудили дело о хищении денег из бюджета при установке камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничество, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. В преступлениях обвинили заместителю начальника технического отдела госучреждения «Безопасный регион» и индивидуальному предпринимателю.
По версии правоохранителей, в 2021-2023 годах фигурант с неустановленными лицами из числа руководства ГКУ «Безопасный регион» создали условия для заключения контрактов на установку камер фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения в Брянске с конкретными индивидуальными предпринимателями. Должностные лица подписывали документы для перечисления денег из бюджета за неполный объём работ. Ущёрб превысил 9 млн рублей.
Кроме того, должностными лицами ГКУ «Безопасный регион» приняли меры для досрочного расторжения контракта, заключенного по результатам торгов с «неугодной» организацией. Компании был причинён ущерб на 19 млн рублей.
Судом заключил обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.
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