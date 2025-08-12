Брянские следователи возбудили уголовное дело о гибели ребёнка на пожаре

Брянские следователи возбудили уголовное дело о гибели 12-летнего мальчика на пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Утром 11 августа 2025 года на улице Центральной в посёлке Роща Почепского района загорелся жилой дом. Спасатели обнаружили в помещении тело 12-летнего мальчика. Бабушку ребёнка с травмами госпитализировали в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительными версиями произошедшего правоохранители рассматривают нарушение в работе электрооборудования или короткое замыкание.