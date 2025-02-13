Брянские следователи возбудили уголовное дело о мошенничество с земельными участками в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Выгоничского района выявила нарушения земельного законодательства. Проверка показала, что в сентябре 2023 года сотрудники Выгоничской поселковой администрацией передали в собственность частному лицу два земельных участка площадью три тысячи квадратных метров. Торгов чиновники не провели. А стоимость составила лишь 30 тысяч рублей. Якобы на земле расположены находящиеся в собственности гражданина вспомогательные постройки. В октябре того же года землю перепродали за 900 тысяч рублей.

Территория, на которой расположены земельные участки, прилегает к пляжу в посёлке Лопушь Выгоничского района и ранее использовалась для отдыха жителей.

Прокуратура материалы проверки направила в следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Также прокуратура обратилась в суд с исками о признании договоров купли-продажи недействительными и истребовании земельных участков у собственников.