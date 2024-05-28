Брянские следователи возбудили уголовное дело о смертельном ДТП

Брянские следователи возбудили уголовное дело о гибели велосипедистки в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о смертельной аварии на 12 километре автодороги «Жуковка – Ржаница» в Жуковском районе. 23 мая водитель автомобиля «ВАЗ 2110» сбил 37-летнюю велосипедистку, перевозившую трёхлетнего ребенка. Женщина погибла, а мальчик получил травмы. Водитель скрылся с места аварии. Позже 30-летнего мужчину задержали правоохранители. Оказалось, что у него нет водительских прав.

Мужчине грозит до 12 лет колонии. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования.