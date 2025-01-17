Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины рулоном обоев

Брянский суд отправил в СИЗО жителя Клинцов, подозреваемого в убийстве женщины рулоном обоев. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении смертельных травм женщине. В преступлении подозревают жителя города Клинцы.

По версии следствия, пьяный мужчина был в квартире своих знакомых в многоэтажке по проспекту Ленина. Там он поссорился с одной из приятельниц. Фигурант несколько раз ударил женщину рулоном обоев в область туловища. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Подозреваемому предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО на время расследования.