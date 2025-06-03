Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи двух подростков при купании в Десне. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

1 июня в следственные органы поступила информация о происшествии на водной объекте в городе Брянске.

Двое молодых людей 2007 и 2009 годов рождения купались в реке Десна, скрылись под водой и пропали. Обнаружить их не смогли.

Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. А спасатели продолжают искать молодых людей.