Брянские следователи задержали подозреваемого в убийстве в селе Семцы

Брянские следователи задержали 24-летнего жителя села Семцы, подозреваемого в убийстве соседа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства в Почепском районе. В преступлении подозревают 24-летний мужчину.

По версии следователей, днём 13 декабря фигурант пришёл в дом к своему соседу на улице Трубчевской в селе Семцы. Мужчина поссорились. Гость избил хозяина дома. Потерпевший умер от полученных травм.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. Он заключен под стражу до суда.