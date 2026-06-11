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ДТП

Брянские спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённого в ДТП грузовика

2026, 11 июня 14:00
Брянские спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённого в ДТП грузовика
Источник фото

Брянские спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённого в ДТП грузовика. Об этом сообщили в региональном МЧС.

 

Днём 11 июня в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Клинцовском районе. На федеральной трассе А-240 столкнулись два грузовых автомобилей. Одно из транспортных средств съехало с дороги и перевернулось. 

В ликвидации последствий аварии участвовали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины.

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