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ДТП

28-летний байкер пострадал в ДТП на брянской трассе накануне

2026, 21 июля 17:39
28-летний байкер пострадал в ДТП на брянской трассе накануне
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28-летний байкер пострадал в ДТП на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 20 июля на 129-м км автодороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП.

27-летний водитель за рулём автомобиля Mitsubishi при перестроении столкнулся с мотоциклом Yamaha. 28-летний байкер двигался по крайней правой полосе в попутном направлении.

Водитель мотоцикла с травмами попал в больницу. Инспекторы возбудили административное расследование по факту аварии.

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