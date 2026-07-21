28-летний байкер пострадал в ДТП на брянской трассе накануне

2026, 21 июля 17:39

28-летний байкер пострадал в ДТП на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 20 июля на 129-м км автодороги федерального значения Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП.

27-летний водитель за рулём автомобиля Mitsubishi при перестроении столкнулся с мотоциклом Yamaha. 28-летний байкер двигался по крайней правой полосе в попутном направлении.

Водитель мотоцикла с травмами попал в больницу. Инспекторы возбудили административное расследование по факту аварии.