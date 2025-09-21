Брянские спасатели деблокировали застрявшего в повреждённой машине человека

Актуальные темы

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Премьера комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Как сообщает телеграм канал "Россети Центр", в ходе рабочей поездки в Брянскую область генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев посетил несколько энергообъектов в приграничных районах региона.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».