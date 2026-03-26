Криминал

Брянские стражи порядка изъяли шесть килограмм наркотиков из незаконного оборота

2026, 26 марта 15:32
Брянские стражи порядка изъяли шесть килограмм наркотиков из незаконного оборота. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

Брянские правоохранители пресекли поставку наркотических средств на территорию региона. Четверых участников группы, в том числе предполагаемого лидера, стражи порядка задержали в конце февраля. У них изъяли почти четыре килограмма запрещённых веществ.

Недавно в ходе спецоперации полицейские задержали ещё троих членов наркобизнеса. Из квартиры оптового фасовщика оперативники ещё почти килограмма наркотических средств — гашиш, мефедрон, метадон, кокаин, альфа-PVP и МДМА. Второй задержанный участник группы являлся наркокурьером среднего звена. При личном досмотре у него стражи порядка обнаружили около килограмма аналогичных запрещённых веществ.

Третий задержанный выполнял функции розничного распространителя. У него сыщики изъяли 40 готовых к продаже полимерных свёртков с метадоном.

Наркотики предназначались для сбыта через тайники на территориях Брянской и Московской областей. Фигуранты заключены под стражу.

