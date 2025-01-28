Брянские стражи порядка раскрыли кражу 10 тысяч долларов

Брянские стражи порядка задержали подростка, подозреваемого в краже 10 тысяч долларов у матери. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Из её квартиры пропали 10 000 долларов. «Тайник» с деньгами, устроенный в старом чайнике, женщина не проверяла около двух недель.
В тот же день оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 16-летний сын потерпевшей. Парень уже был судим за кражу.
Подросток признался, что обменял валюту на более 1 млн рублей. В течение десяти дней похищенные сбережения она тратил на покупку дорогой одежды, гаджетов, проживание в гостинице с проведением спа-процедур, поездки на такси. Юноша внес 60 тысяч рублей предоплаты за проведение застолья в гостиничном комплексе.
У мальчика осталось около ста долларов. Полицейские изъяли у него купленный на похищенные деньги мобильный телефон, стоимостью 150 тысяч рублей.
Брянские следователи возбудили уголовное дело.
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