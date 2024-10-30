Брянские стражи порядка раскрыли кражу денег и украшений из квартиры

Брянские стражи порядка задержали подозреваемую в краже денег и украшений из квартиры. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Клинцов. Женщина долгое время находилась по работе в другом регионе. Вернувшись она не обнаружила дома четыре золотых кольца, цепочку и 75 тысяч рублей. Ущерб превысил более 100 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к крале причастна ранее судимая 25-летняя девушка. Ранее она встречалась с сыном потерпевшей и у неё были ключи от квартиры. В отсутствии хозяев подозреваемая похитила золотые украшения и деньги.

Девушка рассказала стражам порядка, что после кражи она уехала в одну из стран ближнего зарубежья и продала там ювелирные изделия. Фигурантке предъявили обвинение в краже.