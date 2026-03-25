Брянские стражи порядка раскрыли кражу дезодорантов на 3000 тысячи рублей

2026, 25 марта 12:36

Брянские стражи порядка задержали рецидивиста, подозреваемого в краже дезодорантов на 3000 тысячи рублей из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть отдела полиции обратился директор сетевого магазина в Советском районе. Из торгового зала пропали дезодоранты. Ущерб превысил 3000 рублей.

Правоохранители выяснили, что к хищению причастен 36-летний житель Бежицкого района. Ранее мужчина уже был судим.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Он признался, что продал похищенные товары прохожим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.