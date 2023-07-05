Брянские стражи порядка раскрыли кражу электромобиля

Полицейские областного центра задержал подозреваемого в краже детского электрокара. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Скорая и неотложная Как в регионе переформатируют работу медучреждений? К мониторингу работы «Скорой медицинской помощи» в регионе подключат главврачей районных больниц. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в Руднянский район, который состоялся на прошлой неделе. Выводами и планами глава региона поделился со смолянами. «Маршрутизацию «скорых» помимо диспетчера будут мониторить и координировать главврачи районных больниц,

Жильё для медиков и асфальт для дорог Дороги, дефицит медицинских кадров, жилищно-коммунальное хозяйство…. Эти темы чаще всего поднимались в ходе встречи жителей Сафоновского района с врио губернатора Василием Анохиным, которая состоялась на прошлой неделе в рамках визита главы региона в муниципалитет. После общения с сафоновцами Василий Анохин выехал на улицу Красногвардейскую, где размещается местная автостанция. «В ходе диалога получил сразу несколько негативных

Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!«, которая пройдет с 3 по 14 июля, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2023 года на переездах МЖД произошло 14 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Все столкновения автотранспорта

Движение автомобилей через железнодорожный переезд около станции Издешково в Смоленской области будет закрыто 4-6 июля на время ремонта Движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, будет временно закрыто с 18:00 4 июля до 03:00 5 июля и 6 июля с 01:00 до 10:00. Это связано с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой. В качестве альтернативного маршрута можно воспользоваться объездом

Есть бизнес-план? Мы поддержим! Как в регионе помогают предпринимателям? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый мерам поддержки предпринимателей в Смоленской области. На вопросы ведущего и смолян ответили начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова и руководитель регионального центра «Мой бизнес» Сергей Шапкин. Сколько это в процентах? — Смоленская область заняла восьмое место