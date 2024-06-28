Брянские стражи порядка раскрыли кражу из дома пенсионерки

Брянские стражи порядка задержали подозреваемую в краже денег из дома пенсионерки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 69-летняя жительница Володарского района Брянска. Ночью из её дома пропали деньги. 16 тысяч рублей лежали в кошельке в сумке. А утром пенсионерка их не обнаружила. Женщина поняла, что в доме побывал посторонний: защитная цепочка на двери была снята, а ключи от калитки, лежавшие в коридоре, валялись на улице возле крыльца.

Полицейские выяснили, что к краже причастна 25-летняя соседка потерпевшей. Девушку задержали. Она рассказала, что нуждается в деньгах. Девушка ночью перелезла через забор, проникла в чужой дом и забрала пенсию пожилой соседки. Деньги она успела потратить.

Фигурантке полицейские предъявили обвинение в краже.