Брянские стражи порядка раскрыли кражу конструктора их магазина игрушек

Брянские стражи порядка задержали двух девушек, подозреваемых в краже конструктора их магазина игрушек. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию Новозыбкова обратились работники магазина игрушек. При просмотре записи с камер наблюдения они выяснили, что две посетительницы пронесли мимо кассы четыре набора конструктора. Ущерб превысил 6000 рублей.

Оперативники уголовного розыска полиции быстро установили и задержали одну из подозреваемых. Ранее судимая за кражи 19-летняя жительница областного центра призналась, что гуляла по Новозыбкову вместе с подругой. Спонтанно они зашли в магазин и совершили кражу. Конструктор девушки продали.

Соучастницу стражи правопорядка также задержали. Возбуждено уголовное дело.