Брянские стражи порядка раскрыли кражу телефона у пациента больницы

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в краже телефона у пациента больницы. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 46-летний житель Бежицкого района Брянска. В приёмном покое больницы в очереди ко врачу у мужчины пропал мобильный телефон, стоимостью шесть тысяч рублей.

Полицейские установили, что гаджет забрал ранее судимый 45-летний брянец. Мужчину задержали. Он признался, что обратил внимание на задремавшего потерпевшего. Он забрал оставленный на стуле без присмотра телефон, покинул больницу и продал технику прохожему.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.