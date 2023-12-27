Брянские стражи порядка раскрыли кражу телевизора из бани

Брянские задержали подозреваемого в краже телевизора из бани в частном доме. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Житель посёлка Большое Полпино обратился в полицию с заявлением о краже ЖК-телевизора стоимостью 29 тысяч рублей. Техника исчезла из комнаты отдыха его бани в частном доме. Мужчина забыл запереть дверь в помещение.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого. 46-летний знакомый потерпевшего не раз был судим. Мужчину стражи порядка задержали. Телевизор он вернул.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант дожидается суда под стражей.