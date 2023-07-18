Брянские стражи порядка раскрыли телефонное мошенничество

В Новозыбковском районе полицейские раскрыли телефонное мошенничество. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратился 68-летний житель Новозыбковского района. Мужчине позвонил неизвестный, представился правоохранителем и сообщил о совершенном его супругой ДТП. Он предложил спасти женщину от уголовной ответственности за деньги.

Мужчина собрал 310 тысяч рублей и передал их приехавшему курьеру. Он понял, что стал жертвой обмана только тогда, когда его жена вернулась домой.

Сотрудники полиции установили курьер-таксиста. Тот не знал, что стал участником преступления. Пакет с деньгами он отвёз в Брянске и отдал 17-летней девушке. Подозреваемую задержали, но она уже успела перевести деньги на счета кураторов.

Возбуждено уголовное дело.