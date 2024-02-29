Брянские стражи порядка разыскали покинувшего место ДТП водителя
Брянские инспекторы разыскали водителя, покинувшего место ДТП,
и составили на него два протокола. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 16 февраля на пересечении улиц Ульянова и Молодой Гвардии в Брянске произошла авария. Неустановленный водитель проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai Creta. С места аварии нарушитель уехал. Иномарка получила повреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции установили участвующий в аварии автомобиль Kia и его 32-летнего водителя. На мужчину инспекторы составили два протокола. Водителю грозит лишение прав.
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