Брянские стражи порядка разыскали покинувшего место ДТП водителя

Брянские инспекторы разыскали водителя, покинувшего место ДТП,

и составили на него два протокола. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 16 февраля на пересечении улиц Ульянова и Молодой Гвардии в Брянске произошла авария. Неустановленный водитель проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai Creta. С места аварии нарушитель уехал. Иномарка получила повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции установили участвующий в аварии автомобиль Kia и его 32-летнего водителя. На мужчину инспекторы составили два протокола. Водителю грозит лишение прав.