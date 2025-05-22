Брянские стражи порядка возбудили дело о фиктивной постановке мигрантов на учёт

Брянские стражи порядка возбудили дело о фиктивной постановки мигрантов на учёт. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела по вопросам миграции полиции Брянска выявили факт постановки на фиктивный учёт иностранцев. По версии правоохранителей, 28-летний житель города в марте прописал в своей квартире двух граждан сопредельного государства 23 и 25 лет. В мае он вновь обратился в миграционную службу, чтобы продлить документы на 2 месяца. При этом иностранцы проживать по месту прописки не собирались, а продолжали снимать квартиру по другому адресу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Мужчине грозит до полумиллиона рублей штрафа либо лишение свободы на срок до пяти лет.