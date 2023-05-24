Брянские стражи порядка задержали банду вымогателей

Брянские правоохранители задержали банду вымогателей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Противозаконную деятельность преступной группы пресекли сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области. В банду входили восемь жителей Брянска в возрасте от 29 до 56 лет. Злоумышленники под надуманным предлогом требовали у 33-летнего жителя областного центра выплатить им восемь миллионов рублей. От потерпевшего они успели получить 120 000 рублей.

Шесть фигурантов задержаны, а ещё двое находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Расследование продолжается.