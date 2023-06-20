Брянские стражи порядка задержали подозреваемого в ложном сообщение о взрыве

Стражи порядка задержали брянца, подозреваемого в ложном сообщение о взрыве в кафе. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На единый номер экстренного вызова «112» поступил звонок с угрозой зданию кафе, расположенному рядом с Курганом Бессмертия в Советском районе. На место происшествия прибыли правоохранители и представители экстренных служб. Предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, они не обнаружили.

Сотрудники УМВД России по Брянской области при участии представителей УФСБ России по Брянской области оперативно установили личность злоумышленника. 41-летний жителя Брянска задержали. Мужчина объяснил , что был пьян и обиделся на знакомую, работающую в этом кафе знакомую, до которой он не мог дозвониться.

Возбуждено уголовное дело.