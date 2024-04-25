Брянские стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве

Брянские стражи порядка задержали жителя Брасовского района, подозреваемого в убийстве приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают 34-летнего жителя Брасовского района.

По версии следствия, вечером 16 апреля пьяный мужчина был в доме своего знакомого по улице Первомайской в селе Брасово. Мужчины поссорились. Гость избил хозяина жилища. От полученных травм потерпевший умер.

мужчине предъявили обвинение. Суд отправил его в СИЗО на время расследования.