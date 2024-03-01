Брянские стражи порядка задержали подозреваемую в ограблении магазина
Брянские стражи порядка задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в хищении шоколадок и кондиционера из магазина. О происшествии сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился представитель супермаркета в Советском районе Брянска. Одна из покупательниц сложила в пакет 12 упаковок шоколада и четыре бутылки с кондиционером для белья. С добычей они пробежала мимо кассы и скрылась .Сумма ущерба составила около 3 500 рублей.
Оперативникам уголовного розыска хватила суток, чтобы установить личность подозреваемой. Ранее судимую за кражи 31-летнюю жительницу Бежицкого района Брянска правоохранители задержали. Похищенные товары она успела продать.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Женщине грозит до семи лет колонии.
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