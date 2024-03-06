Брянские стражи порядка задержали разбойника

Брянские стражи порядка по горячем следам задержали разбойника, напавшего на женщину. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 51-летняя жительница села в Комаричском районе. Во дворе дома на нее неожиданно напал неизвестный. Злоумышленник стал душить женщину и требовать ценные вещи. Он забрал мобильный телефон и сбежал.

Оперативники уголовного розыска за день задержали 53-летнего жителя села. Он уже был судим. Похищенный телефон мужчина разбил и закопал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчина грозит до 10 лет колонии.