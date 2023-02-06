Брянские стражи порядка задержали женщину с сумкой наркотиков

Брянские стражи порядка задержали приезжую из Смоленска со 119-ю граммами запрещенного вещества в спортивной сумке. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в Советском районе областного центра задержали 38-летнюю жительницу Смоленской области. По внешним признакам женщина находилась в состоянии наркотического опьянения, но проходить медицинское освидетельствование отказалась. На неё составили протокол об административном правонарушении.

В спортивной сумке подозреваемой полицейские обнаружили коробку с 43 свертками с белым порошком. Сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД вынесли заключение, что это – мефедрон весом 119 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Женщину взяли под стражу.