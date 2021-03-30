Брянские таможенники нашли в грузовике украшения на 7 млн рублей

Владельцем груза признал себя водитель автомобиля – гражданин Украины.

Около 4,7 тысяч незадекларированных серебряных цепочек и браслетов обнаружили сотрудники Брянской таможни в кабине грузового автомобиля, следовавшего через МАПП Троебортное.

Шесть черных полимерных пакетов массой 30 килограмм находились на верхнем спальном месте водителя под личными вещами. Согласно заключению экспертов, оценочная стоимость украшений составляет около 7 миллионов рублей.

Возбуждено два уголовных дела: за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров, и за уклонение от уплаты таможенных платежей.

Размер не уплаченных и подлежащих уплате таможенных платежей превысил 2 миллиона рублей. Правонарушителю грозит штраф, а также до 7 лет тюрьмы.