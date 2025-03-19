Брянские таможенники вернули в Белоруссию три фуры с незаконным грузом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники мобильной группы Брянской таможни вблизи российско-белорусского участка границы остановили грузовой автомобиль, который перевозил 24 тонн битого стекла. Фура следовала из Могилева в Брянск. Разовая лицензия на перевозку такого товара у водителя отсутствовала.

Кроме того, сотрудники мобильной группы таможни вместе с нарядом пограничного управления ФСБ на полевых дорогах задержали два белорусских грузовика, перевозивших 50 тонн семян кукурузы. Водители сообщили, что заблудились без навигатора.

Все транспортные средства вернули на сопредельную территорию под контролем белорусских таможенников.

«Передача задержанных автомобилей белорусским коллегам является примером успешного взаимодействия таможенных органов двух государств. Совместные усилия могут привести к более эффективному контролю за соблюдением как внутренних законодательных актов, так и общих норм в рамках ЕАЭС», — отметил заместитель начальника Брянской таможни Павел Харитонов.