Брянский депутат предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

Депутата Брянской облдумы ждёт суд по обвинению в мошенничестве на 35 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокурор Брянской области Александр Войтович подписал обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В преступлении обвиняют депутата Брянской областной Думы VII созыва и трёх жителей региона, а также Подмосковья. Парламентарий также инкриминировали использование служебного положения.
По версии правоохранителей, с декабря 2020 года по декабрь 2021 года фигуранты пообещали предпринимателю помочь ввести в эксплуатацию ранее закрытый торгово-развлекательный центр. За это они попросили 35 млн рублей. При этом помощи они оказывать не собирались, а деньги забрали себе.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска.
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