Брянский губернатор встретился с членом Центральной избирательной комиссии России

Брянский губернатор обсудил подготовку к единому дню голосования с членом Центральной избирательной комиссии России. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николаем Левичевым. Они обсудили подготовку к единому дню голосования.

В Брянской области 12, 13 и 14 сентября жители будут выбирать губернатора. В Климовском и Злынковском районах состоятся дополнительные выборы депутата облдумы, а в Жуковском и Стародубском муниципальных округах — выборы Советов народных депутатов. Кроме того, в 21-м районе пройдут основные, дополнительные и повторные выборы депутатов районных и сельских советов.

«В целях обеспечения безопасности в шести приграничных районах будет организовано досрочное голосование. Проблем с подготовкой к предстоящей избирательной кампании у нас в области нет, все работает в штатном режиме», – отметил губернатор региона Александр Богомаз.