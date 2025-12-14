Легковой автомобиль потушили спасатели в Новозыбковском округе

2025, 14 декабря 12:42

Легковой автомобиль потушили спасатели в Новозыбковском округе накануне вечером. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Вечером 13 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Новозыбковском городском округе. В посёлке Мамай на улице Дорожная загорелся легковой автомобиль.

Тушить пожар быстро приехали две автоцистерны. Спасатели оперативно справились с возгоранием.

Огонь повредил машину. Люди в результате ЧП не пострадали.

Эксперты установят причину пожара.