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Брянский пенсионер потратил в аптеке 15 тысяч рублей с чужой карты

2025, 05 июня 11:11 Происшествия
Брянский пенсионер потратил в аптеке 15 тысяч рублей с чужой карты
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Брянский пенсионер расплатился за лекарства на 15 тысяч рублей чужой картой в аптеке. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Женщина обнаружила отсутствие банковской карты, придя в магазин за продуктами. А в банковском приложении она узнала о списание 15 тысяч рублей за покупки в аптеке, которые она не совершала. 

Оперативники в течение суток установили личность подозреваемого. Карту нашёл ранее судимый 79-летний житель города. Он признался в хищении. 

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

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