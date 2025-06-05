Брянский пенсионер потратил в аптеке 15 тысяч рублей с чужой карты

Брянский пенсионер расплатился за лекарства на 15 тысяч рублей чужой картой в аптеке. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Женщина обнаружила отсутствие банковской карты, придя в магазин за продуктами. А в банковском приложении она узнала о списание 15 тысяч рублей за покупки в аптеке, которые она не совершала.

Оперативники в течение суток установили личность подозреваемого. Карту нашёл ранее судимый 79-летний житель города. Он признался в хищении.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».