Брянский полицейские раскрыли кражу денег из банкомата

Брянский полицейские раскрыли кражу забытых 5000 рублей из банкомата. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию о краже заявил 31-летний житель Брянска. В торговом центре Бежицкого района он решил снять с банковской карты 5000 рублей. Мужчина ввел PIN-код и указал сумму, а потом отвлёкся и не забрал купюру.

Оперативники уголовного розыска за сутки установили и задержали подозреваемого в краже. Ранее судимый 30-летний брянец подошёл к банкомату после заявителя. Деньги он потратил.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.