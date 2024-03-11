Город32

Брянский полицейские раскрыли кражу денег из банкомата

2024, 11 марта 11:03 Происшествия
Брянский полицейские раскрыли кражу денег из банкомата
Источник фото

Брянский полицейские раскрыли кражу забытых 5000 рублей из банкомата. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В полицию о краже заявил 31-летний житель Брянска. В торговом центре Бежицкого района он решил снять с банковской карты 5000 рублей. Мужчина ввел PIN-код и указал сумму, а потом отвлёкся и не забрал купюру.

Оперативники уголовного розыска за сутки установили и задержали подозреваемого в краже. Ранее судимый 30-летний брянец подошёл к банкомату после заявителя. Деньги он потратил.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также
Улицу Калинина отремонтируют в Брянске
11 марта 16:10
Улицу Калинина отремонтируют в Брянске
Рецидивиста из Стародуба ждёт суд за совершение краж
11 марта 13:42
Рецидивиста из Стародуба ждёт суд за совершение краж
Кражу 600 литров топлива раскрыли брянские стражи порядка
07 марта 17:36
Кражу 600 литров топлива раскрыли брянские стражи порядка
Фестиваль «Мисс ГТО» прошёл в Брянске
07 марта 13:31
Фестиваль «Мисс ГТО» прошёл в Брянске

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Министр ЖКХ России наградил брянских строителей
Происшествия
Трое брянцев лишились более трёх млн рублей при попытке быстро разбогатеть
Спорт
Женская судейская бригада провела хоккейный матч в Жуковке
Разное
Суд взыскал 40 тысяч рублей в пользу упавшего в люк инвалида в Трубчевске
Общество
Глава Минстроя России оценил развитие инфраструктуры в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани
«Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, обеспечил скоростными каналами связи площадки проведения международных «Игр Будущего» в Казани.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыто 7 марта на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыто 7 марта на время ремонта

7 марта на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении с улицей Трубчевской поселка Навля в Брянской области, будут проводиться ремонтные работы. Железнодорожники заменят плиты устройства заграждения переезда.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.