За неделю 22 брянца отдали мошенникам более 13 миллионов рублей

2026, 03 августа 18:33

Активность сетевых и телефонных аферистов остается высокой.

За минувшую неделю жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 22 жителя Брянской области. Обманутые граждане пополнили кошельки преступников более чем на 13 миллионов рублей.

Пятеро потерпевших лишились более 9,6 миллиона рублей после общения с лжебанкирами, убедившими их перевести сбережения на «безопасный» счет. Еще один житель Володарского района потерял более 770 тысяч рублей на фальшивых инвестициях.

В полиции уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».