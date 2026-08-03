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Криминал

За неделю 22 брянца отдали мошенникам более 13 миллионов рублей

2026, 03 августа 18:33
За неделю 22 брянца отдали мошенникам более 13 миллионов рублей
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Активность сетевых и телефонных аферистов остается высокой.

 

За минувшую неделю жертвами телефонных и сетевых мошенников стали 22 жителя Брянской области. Обманутые граждане пополнили кошельки преступников более чем на 13 миллионов рублей.

Пятеро потерпевших лишились более 9,6 миллиона рублей после общения с лжебанкирами, убедившими их перевести сбережения на «безопасный» счет. Еще один житель Володарского района потерял более 770 тысяч рублей на фальшивых инвестициях.

В полиции уточняют обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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