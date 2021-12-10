Брянский предприниматель рассказал об угрозах от Семиохина и Казорина

По словам Александра Миронова, его насильно заставили продать компанию.

Брянский предприниматель Александр Миронов обратился в Арбитражный суд с иском к Роману Семиохину и Дмитрию Казорину.

Он потребовал в суде признать сделки с ними недействительными, отменить их и компенсировать ему моральный вред.

Как сообщает Арбитражный суд, в 2009 году Александр Миронов создал ООО «Букмекер Паб». Затем он продал 90% доли в уставном капитале Роману Семиохину, 10% — Дмитрию Казорину.

В иске Миронов указал, что договоры купли-продажи долей недействительны, так как подписаны под влиянием угроз. Однако доказательств реальных угроз он предоставить не смог.

Учитывая это обстоятельство, а также истечение срока исковой давности, суд требования Миронова не удовлетворил. Решение в силу еще не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин сейчас находятся в международном розыске по уголовному делу 1xBet. По версии следствия, вместе с Сергеем Каршковым с 2014 по 2019 год они незаконно заработали на азартных играх более 63 миллиардов рублей. В октябре этого года перед судом предстала управляющая букмекерской конторой Олеся Моспанова.