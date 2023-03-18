Брянский продавец нарушил авторские права телеканала СТС

Продавец игрушек в Брянске нарушение авторских прав телеканала СТС на использование товарного знака «Ми-ми-мишки».

Володарский районный суд Брянска рассмотрел гражданское дело по иску акционерного общества «Сеть Телевизионных Станций» (телеканал «СТС»). Истцу принадлежат исключительные права на изображения персонажей мультика «Ми-ми-мишки». А магазин в областном центре продавал игрушки, имеющие явное с ними сходство.

Суд решил, что продавец нарушил исключительные права истца на результат интеллектуальной деятельности — товарный знак. Магазин обязан выплатить телеканалу 20 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.