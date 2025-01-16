Брянский суд конфисковал BMW X5 у пьяного водителя из Москвы

Брянский суд конфисковал BMW X5 у водителя из Москвы за нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Унечского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Приговор выслушал 44-летний житель Москвы.

18 августа 2024 года фигуранта за рулём автомобиля BMW X5 в Унече остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина оказался пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Подсудимый заявил, что автомобиль он успел продать, а в Унечу он приехал для прохождения технического обслуживания перед передачей машины новому собственнику. Но эти обстоятельства не нашли подтверждения.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей, лишил водительских прав и конфисковал иномарку. Приговор не вступил в законную силу.