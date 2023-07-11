Брянский суд наложил арест на имущество предпринимателя за невыплату зарплаты

Суд наложил арест на имущество предпринимателя из Клинцов за невыплату трех миллионов рублей зарплаты 111 сотрудникам. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы. В преступлении подозревают руководителя общества с ограниченной ответственностью в городе Клинцы.

По версии следователей, в мае 2022 года директор не выплачивал заработную плату 111 работникам организации. Он задолжал им более трех млн рублей.

Руководитель коммерческой организации скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Сотрудники полиции подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение. На имущество мужчину суд наложил арест.

Расследование продолжается.