Брянский суд не смягчил приговор обвиняемому в мошенничестве экс-полицейскому

Брянский суд не смягчил приговор бывшему начальнику отдела полиции, обвиняемому в мошенничестве.Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В силу вступил приговор Брянского районного суда по уголовному делу о мошенничестве. В преступлении обвинили бывшего начальника МО МВД России «Брянский».

Страж порядка пообещал представителю фирмы за 5 млн рублей решить вопрос о непривлечении сотрудников организации к уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов, а также возврате изъятых денег и документов. При получении части суммы в один млн рублей полицейского задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима, лишил звания «полковник полиции», а также права занимать должности на госслужбе на два года.

Осужденный и его защитники обжаловали приговор и просили оправдать экс-полицейского. Но Брянский областной суд не нашёл оснований для смягчения приговора.