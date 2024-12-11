Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собаками девочке

Брянский суд обязал чиновников выплатить 60 тысяч рублей девочке, покусанной бездомными собаками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Брянска. В апреле на улице Донбасская на её 14-летнюю дочь напали бродячие собаки. Девочка получила травмы и попала в больницу.

Прокуратура Бежицкого района Брянска предъявила в суд иск о взыскании с Брянской городской администрации компенсации морального и материального вреда. Высшая инстанция потребовала выплатить пострадавшему ребёнку более 60 тысяч рублей.