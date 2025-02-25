Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собакой девочке

Брянский суд обязал чиновников заплатить 40 тысяч рублей девочке, покусанной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Выгоничского района. В посёлке Выгоничи возле магазина «Красное и Белое» на улице Ленина, 51а на девятилетнюю дочь заявительницы напала и укусила бездомная собака. Ребёнку потребовалась помощь врачей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Выгоничского района компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала выплатить ребёнку 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.