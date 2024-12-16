Брянский суд обязал чиновников заплатить покусанной собакой девочке

Брянский суд обязал чиновников заплатить родителям пятилетней девочки, которую укусила бродячая собака. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратились родители пятилетней жительницы города Унечи. В июне 2024 года на улице Комсомольской на ребёнка напала бродячая собака. Девочка получила травмы и попала в больницу.

Прокуратура Унечского района обратилась в суд с иском о взыскании с администрации Унечского района морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.