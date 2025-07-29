Город32

Брянский суд обязал владельца собаки заплатить 30 тысяч рублей покусанному подростку

2025, 29 июля 15:36 Происшествия
Брянский суд обязал владельца собаки заплатить 30 тысяч рублей покусанному подростку
Источник фото

Брянский суд обязал владельца собаки заплатить 30 тысяч рублей покусанному подростку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница Володарского района Брянска. В марте 2025 года в парке «Юность» на её 16-летнего сына напала немецкая овчарка. Собака покусала мальчику руки и прокусила правое предплечье. Подростку потребовалась помощь медиков.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением суд. Высшая инстанция взыскала с владельца собаки компенсацию морального вреда. Пострадавшему он обязан выплатить 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Читайте также
Брянские полицейские проверяют факт фиктивной постановки мигрантов на учёт
29 июля 18:39
Брянские полицейские проверяют факт фиктивной постановки мигрантов на учёт
Свыше 10 лет в колонии за сбыт наркотиков проведёт жительница Липецка по решению брянского суда
29 июля 17:25
Свыше 10 лет в колонии за сбыт наркотиков проведёт жительница Липецка по решению брянского суда
В урочище «Лесные сараи» обновят мемориал по инициативе жителей
29 июля 16:34
В урочище «Лесные сараи» обновят мемориал по инициативе жителей
Лжеэксперты обманули двух жительниц Брянщины на прошлой неделе
29 июля 15:01
Лжеэксперты обманули двух жительниц Брянщины на прошлой неделе

Новости регионов

23.07.2025 11:39
Рыбное место
В Вязьме наладят производство  кормов для рыбных хозяйств России. Это будет одно из крупнейших и технологичных предприятий в стране, которое обеспечит рыбоводов высококачественными и экологически безопасными продуктами. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Производство будет располагаться на территории ООО «ВЗК», бывшего мелькомбината. (Предприятие входит в состав Агропромышленной группы компаний «МЕЛКОМ».)Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция производственной
23.07.2025 11:38
Полёт нормальный!
На прошлой неделе был сделан ещё один важный шаг к возрождению смоленского аэропорта и строительству нового аэровокзала. Соответствующий проект региона получил поддержку федерального Правительства. Решение было озвучено на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провёл заместитель Председателя Правительства Марат  Хуснуллин. «Проект реализуем по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Для строительства
23.07.2025 11:37
Помощь прибудет вовремя
В регионе продолжают обновлять парк санитарных автомобилей. Ключи от 27 единиц спецтранспорта представители медучреждений получили из рук губернатора Василия Анохина. Церемония прошла на площади Ленина в Смоленске. Новые машины  отправились в 18 муниципалитетов – они будут доставлять работников больниц к пациентам. Автомобили былиприобретены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
23.07.2025 11:35
Передовой опыт
Наработки  региона в сфере образования учтут на федеральном уровне. Смоленщина поделилась опытом по развитию целевого обучения с другими регионами. На прошлой неделе в Смоленске работала представительная делегация сенаторов РФ. Актуальная тема обсуждалась на рабочей встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с главой делегации, председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Напомним,

Актуальные темы

Общество
Брянск офлайн: как живет город без мобильного интернета?
Происшествия
В брянской деревне Тиганово спасатели потушили пожар в доме
Лента новостей
Брянский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ
Общество
Радуга над площадью. Брянск обретает новые символы в металле и камне
Происшествия
Жительницу Брянщины осудили за отказ вернуть случайно полученные деньги

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В публичных Wi-Fi-сетях «Ростелекома» появилась авторизация с помощью банковских ID
В публичных Wi-Fi-сетях «Ростелекома» появилась авторизация с помощью банковских ID

«Ростелеком» добавил новую возможность для авторизации на платформе публичного Wi-Fi по всей России — теперь пользователи могут подключиться к общедоступному беспроводному интернету с использованием банковского ID. Авторизоваться таким способом могут обладатели Сбер ID и Альфа ID. Решение упрощает процесс подключения к сети и отвечает современным требованиям безопасности и законодательства. Функционал реализован при поддержке СберБанка и Альфа-Банка.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.
Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

Встреча пройдет в четверг, 24 июля  2025 года, по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д.30, 1 этаж.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика