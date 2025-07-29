Брянский суд обязал владельца собаки заплатить 30 тысяч рублей покусанному подростку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Володарского района Брянска. В марте 2025 года в парке «Юность» на её 16-летнего сына напала немецкая овчарка. Собака покусала мальчику руки и прокусила правое предплечье. Подростку потребовалась помощь медиков.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением суд. Высшая инстанция взыскала с владельца собаки компенсацию морального вреда. Пострадавшему он обязан выплатить 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.