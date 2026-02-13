Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Свыше 11 километров трассы в Клинцовском районе отремонтировали по нацпроекту в прошлом году

2026, 13 февраля 10:01
Свыше 11 километров трассы в Клинцовском районе отремонтировали по нацпроекту в прошлом году
Источник фото

Свыше 11 километров трассы в Клинцовском районе отремонтировали по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в порядок привели трассу «Клинцы – Гордеевка — Красная Гора» – д. Унеча в Клинцовском районе. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» обновила 11,5 километров дороги. 

Специалисты отремонтировали трассу  методом холодной регенерации. Старое асфальтобетонное покрытие сняли, смешали со дополнительными компонентами  и уложили на проезжую часть. Также рабочие обустроили обочины, отремонтировали пересечения и нанесли разметку.

