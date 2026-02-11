Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Виновника смертельной аварии брянский суд отправил в колонию

2026, 11 февраля 13:33
Виновника смертельной аварии на пешеходном переходе в городе Трубчевске брянский суд отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказался 68-летний житель Трубчевского района. 

Утром 23 июня прошлого года фигурант за рулём автомобиля «ВАЗ 21213» на улице Луначарского в городе Трубчевске на пешеходном переходе сбил 74-летнюю женщину. Пенсионерка умерла в больнице. 

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на 1,4 млн рублей. Решение в законную силу не вступило.

